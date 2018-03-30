Будущее принадлежит медицине предупредительной?

Прочитав заголовок настоящих заметок, читатель вправе спросить, почему в высказывании нашего земляка, выдающегося хирурга Николая Пирогова, вместо утвердительной точки в конце автор поставил вопросительный знак? Ответ однозначен: да потому что уверенность мудрого провидца, увы, еще не нашла у нас своего практического подтверждения. А ведь давняя и бесспорная истина заключается в том, что болезни человека легче предупредить, чем лечить.

Положение дел в здравоохранении вызывает серьезную обес­покоенность. Это касается и санитарно-эпидемиологической службы, на которую возложены основные функции предупредительной медицины. Пятнадцатый (за период с 1990 года) министр здравоохранения Украины (ныне уже бывший)

И. Емец успел вовсе ликвидировать профилактический департамент — преемник традиционно деятельного санитарно-противоэпидемического управления. И это на фоне всеобщего неблагополучия с состоянием общественного здоровья, распространением инфекционных заболеваний, туберкулеза, СПИДа, продолжающимися вспышками ранее неизвестных болезней и массовых проявлений нарушения здоровья в разных регионах страны. Была ликвидирована не только указанная выше структура министерства, занимающегося вопросами гигиенического и эпидемиологического благополучия: по существу происходит процесс выведения санитарно-эпидемиологической службы и ее специалистов из структуры здравоохранения, ограничение ее деятельности лишь чисто надзорными (контролирующими) функциями. Столь явное размежевание в структуре нашего здравоохранения профилактических и лечебных задач не только не оправдано, но и чревато серьезными негативными последствиями. Приоритетом в отечественном здравоохранении должен оставаться накопленный и полностью оправдавший себя принцип единства лечебной и профилактической медицины, органичный действенный синтез в разработке мер, сочетающих обеспечение предупреждения болезней с их эффективной терапией. Очевидно, что отход от указанного выше принципа, забвение опыта, накопленного в минувшие десятилетия по совместному действенному сотрудничеству клиницистов, гигиенистов, эпидемиологов, приведет к тому, что никакое реформирование здравоохранения не приведет к желаемому результату.

Справедливости ради следует отметить, что на недавно состоявшимся расширенном совещании, посвященном деятельности санитарно-эпидемиологической службы, нынешнее руководство Минздрава и Академии медицинских наук заявили о решимости изменить такую пагубную тенденцию.

Профилактика и терапия — близнецы-сестры

В предшествующих публикациях автор настоящих заметок, имея опыт научных разработок в области профилактической медицины, насчитывающий полвека, как и его коллеги по совместным исследованиям, ранее уже аргументировали эффективность усилий, предпринимаемых путем объединения участников гигиенических разработок не столько по специальностям, сколько по общим приоритетным проблемам. Именно такой принцип научных разработок настоятельно рекомендовал в свое время первый президент Академии наук Украины Владимир Вернадский.

Результат в предупреждении заболеваний достигается в итоге комплексных исследований. Именно в них, как в гигиенической, так в теоретической и клинической науках, а также на практике должен реализовываться и совершенствоваться опыт единой социальной медицины с доминирующей идеей профилактики. В Украине это доказано в многолетних разработках для практической санитарно-эпидемиологической службы научно обоснованных мер предупреждения ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний, профессиональных болезней, так называемых болезней цивилизации, в том числе химического генеза, производственно и экологически обусловленных заболеваний.

В итоге этих разработок были предложены оздоровительные, санитарно-технические, гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, установлены предельно допустимые уровни содержания во внешней среде химических, биологических, физических факторов, радионуклидов, летучих компонентов полимерных композиций, потенциально токсичных веществ, содержащихся в препаратах бытовой химии и других источниках, загрязняющих среду обитания человека. Установленные гигиенические нормативы, санитарные стандарты, правила, требования нашли отражение и продолжают включаться по мере разработки новых регламентаций в санитарное законодательство. Поэтому, повторяю, нельзя сводить многостороннюю деятельность санитарно-эпидемиологической службы, воплощающую в жизнь идеи и практику профилактической медицины, к исключительно контролирующей функции, квалифицируемой как текущий и предварительный санитарный надзор. Разумеется, недооценивать их социальную значимость было бы неоправданным и непоправимо ошибочным. Между тем в последнее время в отношении санитарно-эпидемиологической службы появились немотивированные суждения и призывы, которые нельзя расценивать иначе как плод некомпетентности. Недоумение вызывают некоторые высказывания в СМИ о том, что санслужбу вообще следует упразднить. По-видимому авторам таких суждений не известна критическая ситуация, сложившаяся сегодня в отношении условий труда на предприятиях, где ликвидированы медико-санитарные части и здравпункты, упразднены цеховые ординаторы, к гигиенической оценке производственной среды и наличия в ней профессиональных вредностей не допускаются врачи санитарно-эпидемиологических станций. При этом все чаще на нынешних предприятиях, как и на агропромышленных объектах, отмечается превышение допустимых гигиенических нормативов, правил и требований санитарного законодательства. А знакомы ли те, кто призывает к ликвидации санитарной службы, с данными, свидетельствующими о разительном снижении профилактических мероприятий в нашем промышленном производстве? На многих производствах, в том числе и новых, все больше регистрируется случаев производственно обусловленных нарушений здоровья, отравления вредными промышленными веществами, случаев производственных травм. И на этом фоне нам предлагают отказаться от промышленно-санитарного надзора!

Несомненно, одним из приоритетов, который должен объединить представителей профилактической и лечебной медицины, является проблема обеспечения экологического благополучия. Если медикам и биологам, а заодно с ними и социологам, удастся совместно определить, а главное, реализовать наиболее актуальные разработки по защите общественного здоровья и охране среды обитания человека, то это и будет столь необходимым сегодня прорывом в современной науке и практике.

Примечательно следующие обстоятельство. Не так давно Ватикан в лице папы Бенедикта ХVI выдвинул инициативу расширить установленный духовными отцами список смертных грехов. До этого в нем значились гордыня, зависть, чревоугодие, похоть, алчность, праздность, гнев. К указанному перечню семи грехов сейчас предложено добавить еще пять, среди которых загрязнение окружающей среды (остальные четыре — аборты, манипуляция человеческими генами, наркоторговля, педофилия). Как видите, загрязнение среды обитания отнесено к категории тяжких грехов.

К сожалению, в последние годы все чаще возникает реальная опасность экологически обу­словленных нарушений здоровья, поражений от промышленных токсикантов, сельскохозяйственных ядохимикатов, бытовых химических веществ, синтетических материалов, радионуклидов, электромагнитных полей, других физических факторов, экзогенных биологических воздействий. Отсюда крайняя необходимость комплексных исследований учеными-медиками и экологами закономерностей влияния на человека и среду его обитания сочетанных воздействий разнообразных факторов, оценки адекватности современных методов, показателей и тестов, позволяющих оценивать эти комбинированные воздействия. Если нам удастся воплотить в Украине комплексную разработку указанных выше проблем, включая как фундаментальные, так и прикладные их аспекты, то мы сможем предложить обществу надежные меры разрешения неблагоприятной экологической ситуации и преодолеть кризис, обусловленный все нарастающим техногенным прессом на человека и окружающую среду.

Санитарный врач или врач-гигиенист?

Однажды в одном из институтов усовершенствования врачей провели анкетный опрос врачей-гигиенистов. Вопросов было много, но любопытен ответ на один из них. Около 70 процентов санитарных врачей считают, что термин «санитарный» не отражает существа современной профессиональной деятельности врача-профилактика, тем более по ассоциации с такими сложившимися в повседневной практике понятиями, как санитарная очистка, санитарная обработка, санитарный день, санитарные дежурство, санитарный пост и прочими подобными определениями. Невольно низводит его деятельность до элементарного контроля за чистотой улиц, дворов, приусадебных участков, служебных помещений, так сказать, если и врачи, то второго сорта. Такое отношение к профессии врача-гигиениста встречается, чего греха таить и во властных структурах и, увы, даже в среде самих работников здравоохранения. Чем это объяснить? Повсеместно считают чуть ли не крамолой привлекать врача-гигиениста непосредственно к медицинским обследованиям населения. Между тем это не только правомерно, но должно всячески поощряться. Почему, например, принято, что врач по гигиене труда лишь организует, но впоследствии, сам не принимает непосредственного участия в проведении предварительных и периодических медицинских осмотров? А разве не целесообразно, чтобы он сочетал свою основную профилактическую деятельность, скажем, на промышленном предприятии, с лечебной работой в здравпункте или амбулатории, осуществляющих ежедневно прием и оказание помощи работающим? Думается, было бы полезным сочетание повседневного гигиенического обследования промышленных объектов с периодической работой в профпатологическом отделении или клинике.

А врачи по гигиене детей и подростков? Разве не важно для них непосредственное участие в медицинских осмотрах школьников или рабочих-подростков? Подобные примеры можно было бы продолжать. Почему же мы столь часто напоминая студентам — будущим врачам-профилактикам — слова Ф.Эрисмана из его вступительной лекции о том, что будущий специалист, не знакомый с классическими признаками болезни, не может понять, «…каким образом человеческий организм будет реагировать на то или иное враждебное влияние извне», впоследствии столь ревностно оберегаем их от непосредственного соприкосновения с лечебной практикой? Думается, что и усвоение на практике врачами-гигиенистами опыта и тенденций лечебной медицины дело весьма нужное. Вспомним высказывание отечественного терапевта В.Манассеина: «…могут и должны быть люди, специально посвятившие свою жизнь разработке различных вопросов гигиены, но людей исключительно гигиенистов или исключительно терапевтов не должно быть».

Итак, задачи нынешней профилактической медицины стали еще более ответственными и многообразными. Надзорная функция санитарно-эпидемиологической службы хотя и является одной из важнейших, но отнюдь не единственной. Успех профилактики во многом определяется фундаментальными и прикладными разработками, которые проводятся гигиенистами, токсикологами, радиологами, эпидемиологами, инфекционистами, профпатологами, а также специалистами в области социальной медицины, общей и медицинской экологии. При этом и сами исследования, и апробация результатов и рекомендаций на практике требуют расширения контактов с представителями медико-биологических наук и клиницистами. Все это свидетельство органичной связи и взаимодействия профилактической и лечебной медицины.

Определяя основные направления дальнейших исследований по проблемам экологической безопасности в Украине, следует исходить из рекомендаций Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также положений Дубайской декларации 2006 года. Последний документ имеет особую актуальность, так как проблема негативных воздействий химических факторов на здоровье – традиционное для гигиенистов Украины направление в разработке эффективных профилактических и оздоровительных мер. Ученые и врачи-практики призваны действовать воедино – на благо общественного здоровья.

Исаак Трахтенберг, Зеркало недели

zn.ua