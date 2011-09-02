Как сохранить здоровье, работая за компьютером

Нельзя сидеть близко к экрану. Расстояние от монитора до глаз должно быть равно примерно длине вытянутой руки. Нельзя работать с установленной на максимум яркостью и контрастностью. Увеличивать контрастность иногда вынуждает грязный экран или слой пыли, поэтому нужно регулярно протирать монитор влажной салфеткой или специальным химическим раствором. Чтобы осветительные приборы не давали бликов на мониторе, нужно использовать дополнительное боковое освещение, лучше слева. В поле зрения пользователя не должны попадать осветительные приборы, так как это усиливает нагрузку на глаза. Нельзя сидеть за компьютером в сумерках или в темноте. Если что-то нужно перепечатывать с бумаги, то листы нужно установить как можно ближе к экрану, например, на кронштейне рядом с экраном, чтобы уменьшить «разброс» взгляда.

Желательно периодически вставать из-за компьютера и смотреть в окно, вдаль — на небо, траву, деревья. А еще несколько раз в течение рабочего дня делать своего рода производственную гимнастику для глаз. Например, отвернуться от монитора, закрыть глаза и быстро — 10—20 раз — зажмуриться, не разжимая век, затем интенсивно поморгать, как можно шире открывая глаза. Закрыть глаза и «нарисовать» ими восьмерку, сначала вертикальную, потом горизонтальную. Помассировать виски у края глаз круговыми движениями кончиков пальцев — пальцы правой руки необходимо двигать по часовой стрелке, а пальцы левой — против.

В заключение этого нехитрого комплекса использовать «приемы дальнозоркости», которые расслабят мышцы хрусталика. Для этого надо зафиксировать взгляд на самой отдаленной точке в пределах видимости, а потом плавно перевести взгляд на кончик собственного носа. Или приклеить к ближайшему оконному стеклу бумажную метку, затем поочередно смотреть то на нее, то на дерево за окном. Повторять упражнение желательно по 10—15 раз минимум трижды в день.

Людям с напряженным режимом зрительной работы или ослабленным зрением нужно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза: чернику, черную смородину, шиповник, клюкву, морковь. В их рационе должна быть также печень трески и зелень — петрушка, салат, укроп, зеленый лук. Можно принимать готовые препараты, содержащие чернику, каратиноиды, селен, цинк, медь, аскорбиновую кислоту, токоферолы, а также поливитамины.

Некоторые офтальмологи советуют пить побольше жидкости — это поддерживает необходимый уровень влаги в тканях. За последние годы разработаны также десятки специальных препаратов для компенсации сухости глаз — «искусственные слезы». Все шире используются также глазные капли, обладающие антиоксидантным действием. Стоит обратить внимание, что иногда в аптеках тем, кто просит «что-нибудь от усталых глаз», предлагают капли, которые быстро снимают покраснение. Однако сужение сосудов, питающих конъюнктиву, может ухудшить ее кровоснабжение и усугубить проблему. Поэтому препараты вам должен порекомендовать опытный врач, а не просто фармацевт в аптеке.