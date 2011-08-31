Тучные люди не способны принимать правильные решения?

Тучные люди чаще не способны принимать правильные решения и плохо планируют свою жизнь. Поэтому они не могут похудеть, заявляют ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Они проанализировали 38 исследований, посвященных ожирению и когнитивным функциям.

Так была выявлена связь между повышенным весом и пониженной активностью в части мозга, отвечающей за решение проблем, принятие решений, планирование, организационные способности, достижение сложных целей, рассуждение, пишет The Sydney Morning Herald.

Вероятно, ожирение можно лечить частично как расстройство мозга под названием нервная анорексия. Между тем, пока неясно, когнитивные нарушения являются причиной или следствием ожирения. К примеру, нарушенная регуляция инсулина способна повлиять на когнитивные функции. Также не исключено влияние генов. Так, дети тучных матерей едят быстрее, чем дети нормальных матерей.

Плюс, рацион влияет на мозг. При нарушении его работы животные и люди склонны есть жирную пищу. А вот при значительной потере веса отмечается улучшение когнитивных функций. Руководитель изыскания Эвелин Смит оговаривается: "Все же не все тучные люди страдают от когнитивных расстройств".

www.meddaily.ru