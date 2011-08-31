Врачи в шоке: женщина забеременела и родила после стерилизации

42-летняя Мэнди Дэвис из Южного Йоркшира в виду финансовых затруднений и возраста решила пройти стерилизацию. На тот момент у нее уже было четверо детей.

Однако процедура оказалась не столь эффективной, как заверяли врачи. Женщина забеременела в пятый раз, пишет The Daily Mail. Ребенок родился на неделю раньше положенного срока.

Чтобы избежать еще одной беременности супруг Мэнди Дэвис уже прошел вазэктомию (операцию, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков). Надо сказать, доктор Дэвид Хикс, сотрудник госпиталя Барнсли, в котором женщина проходила стерилизацию, поспешил отметить: ему не приходилось слышать о том, чтобы женщина беременела после стерилизации.

Речь идет о лапароскопической стерилизации. Она проводится под общим наркозом. Хирург использует маленькую камеру и ставит зажимы на каждой маточной трубе, чтобы яйцеклетки не могли попасть в матку. Этот метод называется клипированием маточных труб. После удаления зажимов, в принципе, остается вероятность беременности. Большей эффективностью отличается пересечение маточных труб. Даже при желании восстановить проходимость маточных труб крайне сложно и маловероятно.

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