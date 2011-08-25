Нужно ли удалять папиломы

По своей структуре папиллома является доброкачественной опухолью. Развивается она из эпителия и выступает над его поверхностью в виде небольшого бугорка. Во многих случаях папиллома образуется вследствие инфицирования вирусом папилломы человека. Современная медицина насчитывает более 50-ти разновидностей данного вируса.

Несмотря на то, что образование является доброкачественным, удаление папилломы необходимо по ряду причин. В первую очередь, любое новообразование на коже может вызывать раздражение, подвергаться повреждению и просто являться косметическим недостатком. Кроме того, папилломы могут представлять угрозу возникновения злокачественных образований. Безусловно, бить тревогу при появления папилломы не стоит – это вовсе не симптом развития онкологического заболевания.

Выбирать следует медицинский центр с соответствующим опытом работы, лицензией и хорошей репутацией на рынке. Удаление папилломы осуществляется различными способами. Традиционный способ – хирургическое иссечение папиллом. Его недостатком является появление рубцов после процедуры. Достаточно эффективной, но весьма болезненной процедурой является удаление папиллом при помощи электрического тока. Для удаления также применяются различные кислоты и жидкий азот.

Самым современным и безболезненным методом удаления папиллом в настоящее время считается воздействие на новообразования при помощи лазера. Эта методика позволяет быстро и без дискомфортных для пациента ощущений удалять папилломы, а также не оставляет рубцов или шрамов. Тем не менее, для того, чтобы выбрать оптимально подходящий способ удаления папилломы, необходимо предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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