Чем рискуют любители соленого

Соль в объемах больше одной чайной ложки в день при сидячем образе жизни повышает риск развития болезни Альцгеймера, сообщает журнал Neurobiology of Aging.

В течение трех лет канадские ученые из Университета Торонто наблюдали за 1.262 здоровыми мужчинами и женщинами в возрасте от 67 до 84 лет. Исследователи отслеживали потребление соли и физическую активность испытуемых, а также оценивали их психическое здоровье в начале исследования и раз в год на протяжении всего срока эксперимента.

Результаты эксперимента показали, что повышенная любовь к соли в сочетании с малоподвижным образом жизни наносит серьезный ущерб когнитивным функциям головного мозга (память, внимание, речь, счет, мышление и т.д.). Под это описание идеально подходит убивание времени перед телевизором под чипсы и соленые орешки. Сама по себе пониженная физическая активность на качестве работы мозга практически не отражается.

Повышенный уровень потребления соли был определен как 3.090 мг чистого натрия в день (7,7 г соли), что составляет чуть более одной чайной ложки. Это эквивалентно 15 пакетам чипсов, или трем с половиной Биг Макам, или почти двум полноценным завтракам «по-английски». Ученые отмечают, что у некоторых участников эксперимента данный показатель был превышен в три раза. Кстати, Агентство по пищевым стандартам Великобритании рекомендует взрослым съедать не более 6 г соли в день. Для детей в возрасте от 1 до 3 лет этот показатель составляет не более 2 г в день, от 4 до 6 лет — 3 г, и от 7 до 10 — 5 г. Средний взрослый британец превышает свою норму и употребляет 8,6 г соли ежедневно.

Более ранние исследования показывают, что сокращение соли в рационе на 3 г в день — эквивалент шести ломтей хлеба — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. Однако совсем от соли отказываться тоже нельзя. Бессолевые диеты, при которых происходит вымывание ионов натрия из организма, тоже повышают риск болезни Альцгеймера.

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