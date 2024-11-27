Жучки в крупах не опасны, но есть нюанс: врач рассказала, как спасти продукты

Даже в шкафчике самой ответственной хозяйки могут завестись насекомые.

Любая женщина знает, как хранить крупы, чтобы в них не появились вредные насекомые. Однако иногда такая оказия все равно случается, и далеко не всегда виновата хозяйка.

Врач общей практики-семейной медицины, диетолог клиники диетологии "Самойленко" Надежда Тарас эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказала, представляют ли угрозу жуки в крупах и как предотвратить их появление.

Можно ли есть крупу, если в ней завелись жучки - мнение специалиста

Эксперт говорит, что жучки в крупах появляются из-за неправильного хранения сыпучих продуктов - в неплотно закрытой посуде, при высоком уровне влажности и температуры окружающей среды. Еще одной из причин появления жучков может быть то, что крупы находятся в полиэтиленовых пакетах - через них могут проникать личинки. Правильно крупу хранить в стеклянных герметичных контейнерах. Посуда должна плотно закрываться.

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Опасны ли для человека жучки в крупе? Диетолог считает, что сами по себе они не несут угрозы для здоровья человека, но такую муку или крупу не рекомендуют употреблять в пищу, поскольку продукты жизнедеятельности насекомых токсичны и могут провоцировать аллергические реакции. Аллергия может проявляться, в частности, покраснением кожи, зудом, высыпаниями.

После того, как вы заметили в крупе или муке жучков, эти продукты можно просеять через сито, отбросить насекомых, но это не значит, что проблема решена.

Если в крупе вы увидели только одного жука, то, скорее всего, она уже заражена и другими особями и яйцами. Лучше всего выбрасывать продукты, в которых завелись жучки.

Если вам жалко выбрасывать продукты, но уже появились жучки в крупе - как избавиться, советует эксперт. Можно обеззаразить - просеять через сито и прожарить в духовке в течение часа при температуре не более 50 градусов или заморозив на 3-4 дня в морозилке. Однако этот метод "работает", только если жуков немного. При большом их количестве зараженный продукт все-таки придется отнести на помойку.

Что положить в крупу от жучков - варианты

Кроме советов врача, существует несколько народных методов, как избавиться от жучков в крупах до их появления там. Самый распространенный и эффективный - положить прямо в банку с мукой или крупой (если не хотите, чтобы крупы имели привкус, можно положить рядом с емкостью) один из популярных продуктов - зубчики чеснока, перец чили или лавровый лист. Все три варианта, особенно лавровый лист от жучков в крупе, работают безотказно - запаха этих специй насекомые не переносят, поэтому даже не подумают "разбить лагерь" в одной из емкостей для сыпучих.

Эти народные средства от жучков в крупе стоят копейки, поэтому каждая хозяйка сможет позволить себе такую гарантию безопасности. Однако опыт показывает, что помимо закладывания в банки с мукой и крупами тех или иных продуктов, стоит 1-2 раза в месяц протирать шкафчик слабым раствором уксуса и осматривать емкости на предмет наличия незваных гостей. Бдительность поможет вам вовремя обнаружить вредителей, если вдруг они забредут к вам домой.

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