Чем опасны обезжиренные продукты

Как часто можно услышать советы людям, худеющим и следящим за своей фигурой, относительно того, что им следует употреблять те продукты, которые не отличаются высоким содержанием жиров в них, или же те, в которых его содержание отсутствует полностью. А так ли на самом деле обстоит дело, неужели так полезна обезжиренная пища?

Что же касается специалистов со всего мира, то они не разделяют такого мнения, и даже больше, ведь по их мнению, продукты с низким содержанием жиров, даже представляют реальную и довольно серьезную угрозу для здоровья каждого из нас.

В частности, в зону особого риска попадает наша сердечно-сосудистая система.

Дело в том, что регулярное потребление обезжиренной пищи оказывает негативное влияние на эластичность сосудов, значительно снижая ее, нарушается и свертываемость крови, помимо этого оказывается неблагоприятное воздействие и на тонус миокарда, что в итоге может стать причиной развития инфаркта.

По этой причине специалисты рекомендуют людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказаться от употребления продуктов, лишенных жира, следует заменить их на более традиционную еду с нормальным содержанием жиров и прочих веществ, приносящих нашему организму неоценимую помощь.

Вы можете задать вполне резонный вопрос относительно уровня холестерина в крови, который, как известно, напрямую связан с жирной пищей.

Но ведь, согласно проведенным исследованиям, так называемый, «плохой» холестерин содержится далеко не во всех продуктах, например, обратите внимание на те из них, которые богаты, одновременно с жирами, содержанием в своем составе и белков.

В частности, это красное и белое мясо, цельное молоко и сыры, куриные и перепелиные яйца, а также мороженое, изготовленное из натурального молока и сливок, содержат гораздо большее количество «хорошего» холестерина, нежели «плохого».

А ведь именно он является жизненно необходимым, да и просто незаменимым веществом для обеспечения нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.

Исследователям удалось, экспериментальным путем, доказать факт того, что обезжиренные продукты, такие, как мороженое, сметана, творог, молоко, кефир, как и иные варианты, лишенные жиров, повышают риск возникновения инфаркта миокарда не менее, чем на тридцать процентов.

В большей степени, подобному риску подвержены представители сильной половины человечества, находящиеся еще в трудоспособном возрасте.

Причину происходящего ученые видят в том, что, избавляя свой пищевой рацион от жиров, многие люди начинают употреблять большее количество продуктов и блюд, богатых углеводами, следовательно, отличающимися высоким гликемическим индексом, что, в конечном результате, и наносит удар по сердечной мышце.

Если вы желаете определиться с наиболее оптимальным вариантом пищевого рациона, то специалисты советуют воспользоваться тем, которое предусматривает потребление большего количества продуктов, которых отличает содержание в них «хорошего» холестерина, например, можно воспользоваться диетой, которая получила название средиземноморской.

Смело включайте в свое меню постное мясо, молочные продукты, сыры, продукты с жирными кислотами Омега-3, а это оливковое масло, рыба, морепродукты.

Конечно же, не лишайте себя овощей, богатых витаминами и клетчаткой, и полезных глюцидов; продуктов, которые представляют собой, так называемые «медленные» углеводы, то есть, речь идет о необработанном рисе, макаронных изделиях из твердых сортов пшеницы, хлебе из отрубей и муки грубого помола.

Поверьте, такое питание не будет представлять для вашей фигуры какой-либо угрозы, но при этом вы снизите угрозу для своего сердца.

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