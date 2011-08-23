Если у ребенка лямблиоз...

Что общего между водопроводной водой, немытыми фруктами и любимым котенком? С их помощью малыш может подхватить неприятную инфекцию – лямблиоз. Причина этой проблемы простейшие микроорганизмы лямблии.

Попадая в организм человека, они поселяются в тонком кишечнике, где происходят самые важные этапы переваривания пищи. Здесь паразиты живут за счет «хозяина», они прикрепляются к слизистой оболочке кишечника и, как губки, всей поверхностью всасывают в себя питательные вещества. Их присутствие нарушает микрофлору кишечника, в ней снижается количество нужных бифидо и лактобактерий, а вредных микробов и грибов становится больше.

У заболевшего малыша ухудшается пищеварение и усвоение пищи, желудок и двенадцатиперстная кишка могут воспалиться – развивается гастродуоденит. Да и на общем состоянии всего организма лямблиоз сказывается не лучшим образом, у малышей чаще, чем раньше возникает аллергия и проблемы с кишечником, снижается иммунитет.

В большинстве случаев заболевание встречается у детишек-дошколят. Малышам, которые то и дело пытаются тянуть в рот немытые пальчики, грызть ногти или тискать кошек и собак, подхватить инфекцию не составляет труда. Заразится можно и через плохо вымытые овощи и фрукты, а еще чаще – через сырую воду. Ведь лямблии могут обитать даже в водопроводной воде, которую горожане привыкли считать безопасной для здоровья.

Если лямблии попали в организм, это еще не значит, что человек обязательно заболеет. Иногда они никак не проявляют себя до поры до времени, и «хозяин» даже не подозревает, что в его организме поселились незваные гости. Но у неокрепших малышей, особенно у тех, у кого снижен иммунитет, есть болезни желудочно-кишечного тракта, аллергия или глисты, лямблии поселяются и размножаются довольно быстро.

Как же понять, что ребенок подхватил инфекцию? У малыша пропадает аппетит, его беспокоят тошнота, газы, урчание в животе. Нарушается стул: ребенок чаще просится в туалет, а иногда поносы и запоры чередуются. На языке появляется серый налет. По всему телу возникают зудящие красные пятна, с которыми не справиться обычными мазями и кремами.

Если лямблии обитают в кишечнике долго, болезнь приобретает запущенную форму и картина меняется. Кожа ребенка становится сухой и бледной, может шелушиться на ладонях, подошвах и вокруг губ; на шее, боках и подмышками могут возникнуть темно-желтые пятна. У некоторых малышей инфекция проявляет себя как аллергия – мелкой красноватой сыпью. Иногда у детей начинают чесаться и слезиться глаза, появляется насморк.

Чтобы малыш не подхватил инфекцию, приучите его мыть руки с мылом после туалета и перед едой. Не разрешайте ребенку пить сырую воду – только кипяченую или отфильтрованную. Если вы отправляетесь на отдых вместе со своим чадом, следите, чтобы во время купания в водоемах или бассейнах он не глотал воду. Особенно легко подхватить инфекцию в прудах и озерах, где вода застаивается. Хорошенько мойте фрукты и овощи.

Объясните крохе, что нельзя целовать собак и кошек, даже домашних, и позволять им облизывать себя. Обратите внимание на питание вашего малыша. Лямблии быстро растут и размножаются, когда в меню их «хозяина» много углеводов. А вот белки они, наоборот, недолюбливают. Так что постарайтесь, чтобы кроха получал побольше мяса, рыбы и молочных продуктов.

Задумайтесь, а здоровы ли вы сами? Лямблиоз – «семейная» болезнь, и если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, гастрит или язва), стоит тоже провериться на инфекцию.

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