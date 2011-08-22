Известный врач раскрыл формулу здоровья и долголетия

Врач и российская телеведущая Елена Малышева поведала идеальную, волшебную формулу здоровья.

"Ее выработало человечество почти 500 лет назад. Состоит она из трех правил. Первое – мойте руки перед едой. Не смейтесь, ведь когда в Европе в XV-XVII веках бушевали эпидемии оспы и чумы, не болели только в еврейских общинах. Один из законов кашрута (свод правил жизни и питания в иудаизме) гласит: "Омывайте руки перед трапезой". И это спасло целый народ от уничтожения. А европейцы тогда, увы, считали, что вода нечиста. Второе – бойтесь случайных связей. Самые тяжелые болезни передаются половым путем. Третье – не курите", – призывает Елена.

Однако соблюдение этих трех правил не гарантирует человеку долголетия. "Стоит учитывать еще 4 фактора риска: возраст (чем мы старше, тем нам жить меньше), пол (мужчины умирают от болезней в 5 раз чаще женщин), давление (нормальное – 120 на 80) и уровень холестерина (если выше 5, надо постоянно проверяться)", – перечислила Малышева в интервью "Антенне".

Также телеведущая рекомендует больше спать. "Сон – самое великое, что придумала природа. Например, во сне мы худеем. А если недосыпаем, то поправляемся. Почему? Во время сна вырабатывается гормон роста, который разрушает жиры. Кроме того, во сне вырабатывается гормон хорошего настроения – серотонин. Чтобы его создавать, нужны углеводы, то есть сахар. А если мы недосыпаем, жир не разрушается и настроение утром плохое, – объяснила Елена. – Спать надо не менее 8 часов. Ложиться следует не позднее 22.00. А вставать – в 6 утра. Конечно, это не всегда получается. Но к такому идеалу я стремлюсь".

"Моя главная победа над собой – я начала заниматься физкультурой 30 минут ежедневно, – с гордостью поведала телеведущая. – Стала в сотни раз выносливее, чем была раньше. Коллегам по проекту привезла мужские спортивные программы. Профессор Продеус похудел на 20 кг, а доктор Шубин стал просто Аполлоном".

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