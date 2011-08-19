Животные помогают больному больше, чем принято считать

Психолог, автор проекта "Casual-psy – Психология повседневной жизни" Мария Пугачева комментирует точку зрения ученых, утверждающих, что домашние животные способны поддержать не хуже человека.

"У многих одиноких и больных людей есть животные. Конечно же, это можно назвать своеобразных выходом от безысходности, так как животное – это все-таки не человек, который может поддержать и словом, и делом, совершив конкретные действия и оказав любого рода поддержку. Однако и от животных польза не столь мала, как нам может показаться на первый взгляд.

В психологии и медицине есть такое коррекционное направление "анималотерапия" - терапия с участием животных. Научно доказано, что животные способны оказывать на человека очень благоприятное воздействие – как психологическое, так и физиологическое. Всегда хорошо, когда с тобой рядом есть живое существо, любящее тебя, преданное тебе, или просто находящаяся рядом "живая душа".

Животным под силу реагировать на наши эмоции, они могут успокаивать, отвлекать от чего-то плохого и болезненного. Кроме того, они способны и "лечить" своим теплом, шерстью, энергетикой. Так, в любом случае животное в доме одиноко и больного человека – это хорошо, полезно и правильно, если оно не доставляет тяжелых хлопот. А легкие хлопоты и простой уход, как раз, отвлекут человека от мыслей о собственных болезнях и состояниях".

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