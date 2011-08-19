Когда нельзя есть чеснок и другие пряности

Ягоды акаи, тмин, травяной чай, куркума и чеснок негативно сказываются на химиотерапии, выяснили ученые из Северо-западного мемориального госпиталя. Есть все основания полагать, что эти добавки способны усиливать или, наоборот, ослаблять эффект от лекарств, применяемых в химиотерапии. А иногда они провоцируют токсичную и даже смертельную реакцию, пишет The Times of India.

По словам руководителя исследования Джуна М. Маккоя, с распространением Интернета многие пациенты активно ищут дополнительные способы лечения. Особо популярны в последнее время натуральные добавки, которые считаются безопасными. Однако люди не понимают, что это не просто набор витаминов. Они вступают в противоречие с принимаемыми препаратами.

Растительные БАДы могут помешать химиотерапии, так как препараты работают посредством других механизмов. К примеру, некоторые травы вмешиваются в метаболизм лекарств. А вот длительное применение чеснока увеличивает вероятность кровотечения во время операции. Приправы же, потребляемые в больших количествах длительное время, обернуться против человека во время прохождения терапии.

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