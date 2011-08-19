Мужчина должен зачать ребенка до 30 лет
Репродуктологи бьют тревогу
Мужчины старше 30 лет должны озаботиться продолжением рода. Сотрудники Шанхайского института планирования семьи на основе анализа состояния 1000 добровольцев мужского пола в возрасте 20-60 лет установили: после 30 лет качество спермы снижается каждый год на 1%, сообщает "NEWSru Israel".
Исследуя мужчин, ученые обращали внимание на общий объем семенной жидкости, количество сперматозоидов и их подвижность. Они сравнили полученные образцы семени представителей разных возрастных групп и выяснили, что после 35 лет у многих мужчин сперматозоиды были малоподвижны. И качество спермы снижалось по мере увеличения возраста добровольцев. Так, в семени 20-29-летних мужчин 73% сперматозоидов подвижны, а вот к 50-60 годам этот показатель снижается до 65%.
Надо сказать, полученные результаты подкрепляют ранее проведенное изыскания Центра Эйлау по вспомогательной репродукции, доказавшее, что в группе мужчин возрастом от 30 до 35 лет показатели успешного оплодотворения составляют 13,6%, у мужчин же старше 45 лет - не более 9,3%.
В свою очередь, израильские репродуктологи бьют тревогу. Согласно отчету за 2009 год, у израильских мужчин качество спермы резко падает. Работники клиники "Адаса Ар а-Цофим" сопоставили образцы семенной жидкости, собранной в 1995-1999 годах, и образцы, полученные с 2004 по 2008 год. Оказалось, за это время концентрация сперматозоидов снизилась на 40%. А банк спермы при больнице "Адаса" вынужден забраковывать две три потенциальных доноров из-за низкого качества спермы.