Мужчина должен зачать ребенка до 30 лет

Мужчины старше 30 лет должны озаботиться продолжением рода. Сотрудники Шанхайского института планирования семьи на основе анализа состояния 1000 добровольцев мужского пола в возрасте 20-60 лет установили: после 30 лет качество спермы снижается каждый год на 1%, сообщает "NEWSru Israel".

Исследуя мужчин, ученые обращали внимание на общий объем семенной жидкости, количество сперматозоидов и их подвижность. Они сравнили полученные образцы семени представителей разных возрастных групп и выяснили, что после 35 лет у многих мужчин сперматозоиды были малоподвижны. И качество спермы снижалось по мере увеличения возраста добровольцев. Так, в семени 20-29-летних мужчин 73% сперматозоидов подвижны, а вот к 50-60 годам этот показатель снижается до 65%.

Надо сказать, полученные результаты подкрепляют ранее проведенное изыскания Центра Эйлау по вспомогательной репродукции, доказавшее, что в группе мужчин возрастом от 30 до 35 лет показатели успешного оплодотворения составляют 13,6%, у мужчин же старше 45 лет - не более 9,3%.

В свою очередь, израильские репродуктологи бьют тревогу. Согласно отчету за 2009 год, у израильских мужчин качество спермы резко падает. Работники клиники "Адаса Ар а-Цофим" сопоставили образцы семенной жидкости, собранной в 1995-1999 годах, и образцы, полученные с 2004 по 2008 год. Оказалось, за это время концентрация сперматозоидов снизилась на 40%. А банк спермы при больнице "Адаса" вынужден забраковывать две три потенциальных доноров из-за низкого качества спермы.

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