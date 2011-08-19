В Грузии - землетрясение
09:16, 19 августа 2011Зарубежные новости
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Магнитудой 5,5 балла
В Грузии вчера днем зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в регионе Рача. Там мощность подземного толчка составила 5,5 магнитуд.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Грузия Online».
По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в 13-ти километрах западнее Амбролаури у села Баджи на глубине 10 километров.
Подземные толчки были зафиксированы примерно в 16:00. Землетрясение не вызвало разрушений.
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