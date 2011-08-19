На музыкальном фестивале в Бельгии погибли люди, десятки ранены

Из-за урагана, бушевавшего вечером в четверг на музыкальном фестивале Pukkelpop во фламандском городе Хассельт на северо-востоке Бельгии, пять человек погибли, десятки посетителей были ранены.

Ураганный ветер, сопровождавшийся ливнем и градом, привел к обрушению конструкций двух сцен и гигантских экранов. Одна из сцен упала на зрителей, передает Би-Би-Си.

На фестиваль съехались более 65 тысяч человек.

Устроители мероприятия заявили об отмене концертов, которые должны были продолжаться вплоть до субботы.

www.bbc.co.uk