На музыкальном фестивале в Бельгии погибли люди, десятки ранены
09:13, 19 августа 2011Зарубежные новости
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Обрушились сцены
Из-за урагана, бушевавшего вечером в четверг на музыкальном фестивале Pukkelpop во фламандском городе Хассельт на северо-востоке Бельгии, пять человек погибли, десятки посетителей были ранены.
Ураганный ветер, сопровождавшийся ливнем и градом, привел к обрушению конструкций двух сцен и гигантских экранов. Одна из сцен упала на зрителей, передает Би-Би-Си.
На фестиваль съехались более 65 тысяч человек.
Устроители мероприятия заявили об отмене концертов, которые должны были продолжаться вплоть до субботы.
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