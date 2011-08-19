Самая толстая женщина в мире хочет весить тонну

Сюзанн Эман, которая уже сейчас весит 330,2 кг, пытается довести вес до тонны, съедая 20 тысяч калорий в день.

Мать-одиночка всерьез намерена добиться звания "самого большого человека на свете".

Сюзанн уже побила рекорд прошлого года, сумев в весовой категории обогнать 317-килограммовую Донну Симпсон из Нью-Джерси.

Примечательно, что женщина с практически отсутствующими формами пользуется огромной популярностью у сильного пола и постоянно снимается для фэшн-сайтов и мужских журналов.

- Чем больше веса я набираю, тем увереннее и секскуальнее себя чувствую, - признается 32-летняя Эман.

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