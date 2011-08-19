Самая толстая женщина в мире хочет весить тонну
08:55, 19 августа 2011Зарубежные новости
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Съедает 20 тысяч калорий в день
Сюзанн Эман, которая уже сейчас весит 330,2 кг, пытается довести вес до тонны, съедая 20 тысяч калорий в день.
Мать-одиночка всерьез намерена добиться звания "самого большого человека на свете".
Сюзанн уже побила рекорд прошлого года, сумев в весовой категории обогнать 317-килограммовую Донну Симпсон из Нью-Джерси.
Примечательно, что женщина с практически отсутствующими формами пользуется огромной популярностью у сильного пола и постоянно снимается для фэшн-сайтов и мужских журналов.
- Чем больше веса я набираю, тем увереннее и секскуальнее себя чувствую, - признается 32-летняя Эман.
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