Боль, нервы и головной мозг

Когда болит голова, кажется, что неприятные ощущения исходят непосредственно из головного мозга. Это не совсем так. На самом деле сам мозг болеть не может. Болевые импульсы зарождаются в других зонах — лице, шее, скальпе, менингеальных оболочках окружающих мозг.

У человека есть двенадцать пар черепных нервов, по которым информация идёт из и в головной мозг. Кроме того, ещё тридцать пар нервов выходят из спинного мозга — их называют спинномозговыми. Сигнал о боли, зародившись в какой-то части тела, по этим проводникам доходит до головного мозга, из-за чего и возникает неприятное ощущение. При этом вовсе не обязательно, что болеть будет именно то место, где зародился сигнал. Например, при инфаркте миокарда (сердечном приступе) многие чувствуют тянущие боли в совершенно невредимой левой руке. В таких случаях говорят об иррадиации боли. Точно так же происходит и с головным мозгом. Тройничный нерв передаёт в головной мозг информацию от лица, ушей, лба, носа, рта, зубов, менингеальных оболочек. Если какая-либо из этих зон раздражается, человек может ощущать боль в голове.

paininfo.ru