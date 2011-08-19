Боль, нервы и головной мозг
Где все зарождается
Когда болит голова, кажется, что неприятные ощущения исходят непосредственно из головного мозга. Это не совсем так. На самом деле сам мозг болеть не может. Болевые импульсы зарождаются в других зонах — лице, шее, скальпе, менингеальных оболочках окружающих мозг.
У человека есть двенадцать пар черепных нервов, по которым информация идёт из и в головной мозг. Кроме того, ещё тридцать пар нервов выходят из спинного мозга — их называют спинномозговыми. Сигнал о боли, зародившись в какой-то части тела, по этим проводникам доходит до головного мозга, из-за чего и возникает неприятное ощущение. При этом вовсе не обязательно, что болеть будет именно то место, где зародился сигнал. Например, при инфаркте миокарда (сердечном приступе) многие чувствуют тянущие боли в совершенно невредимой левой руке. В таких случаях говорят об иррадиации боли. Точно так же происходит и с головным мозгом. Тройничный нерв передаёт в головной мозг информацию от лица, ушей, лба, носа, рта, зубов, менингеальных оболочек. Если какая-либо из этих зон раздражается, человек может ощущать боль в голове.