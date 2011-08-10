Над "Фукусимой-1" начинается возведение защитных колпаков

На первом энергоблоке аварийной японской АЭС "Фукусима-1" планируют начать уже сегодня монтаж защитного колпака из синтетических материалов, призванного предотвратить дальнейшее попадание в окружающую среду летучих радиоактивных веществ.

Об этом сообщает ИТАРР-ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию "Токио электрик пауэр" /ТЭПКО/, являющуюся оператором станции.

Защитная оболочка из полиэфирных листов с металлическим каркасом высотой 54 м и основанием 42 на 47 м должна полностью накрыть аварийный энергоблок. Компания утверждает, что колпак сможет выдержать порывы ветра скоростью до 25 м/с. Внутри сооружения планируется установить вентиляцию, чтобы не допускать скапливания водорода и предотвратить новые взрывы этого газа, разрушившие здания энергоблоков после аварии 11 марта.

Работы на первом реакторе планируется завершить к концу сентября. По мнению экспертов, они могут потребовать больше времени, поскольку их начало уже не раз переносилось из-за длительного подготовительного этапа. После их окончания ликвидаторы намерены возвести аналогичные колпаки над третьим и четвертым энергоблоками АЭС.