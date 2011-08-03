Очищение кишечника - бесполезно и опасно

Американские ученые пришли к выводу, что ни одна из практик очищения кишечника не имеет под собой научных оснований, и все они могут иметь опасные побочные эффекты, сообщает MedPage Today.

Исследователи из Джорджтаунского университета в округе Колумбия проанализировали всю доступную литературу по очищению кишечника, применяемые для этого методики, а также сообщения об осложнениях подобных процедур.

"Поиск по литературе с использованием терминов `очищение кишечника`, `травяное очищение кишечника`, `детоксикация кишечника` и `промывание кишечника (клизмы, гидроколонотерапия)` не обнаружил ни одной состоятельной научной работы, свидетельствующей о целесообразности подобных практик", - заявила руководитель исследования Ранит Мишори (Ranit Mishori).

Как правило, поставщики услуг по чистке кишечника, будь то слабительные препараты или промывание, утверждают, что такие процедуры улучшают кровообращение и иммунитет, а также устраняют ряд проблем с самочувствием, таких как головная боль, повышенная утомляемость и другие.

Авторы исследования подчеркивают, что квалификация "гидротерапевтов" и "кишечных гигиенистов" зачастую сомнительна, поскольку их деятельность не лицензируется как медицинская услуга. Кроме того, применяемые ими растворы для промывания или слабительные средства классифицируются как пищевые добавки, из-за чего не обладают доказанной эффективностью и безопасностью.

Аппараты для промывания кишечника лицензируются Управлением по продуктам и лекарствам США (FDA), однако одобрены лишь для подготовки кишечника к диагностическим и хирургическим вмешательствам. Для использования их по другим показаниям необходимо отдельное разрешение FDA, которого на данный момент не существует.

При этом в медицинской периодике и литературе описаны случаи, когда очищение кишечника приводило к таким тяжелым осложнениям, как воздушная эмболия (закупорка кровеносных сосудов пузырями воздуха), острая недостаточность кровообращения, септицемия (проникновение инфекции в кровь) и заражение паразитами с летальным исходом. Кроме того, подобные вмешательства могут вызвать серьезные нарушения баланса кишечной микрофлоры, что, в свою очередь, предрасполагает к ряду заболеваний.

В силу этих причин все процедуры очищения кишечника не оправданны с медицинской точки зрения, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями, которые чаще всего идут на такие процедуры.

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