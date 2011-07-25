Мировую фармацевтику ждет рекордное слияние

Данная сделка станет крупнейшей в своей отрасли за последние десять лет. Также это слияние станет вторым по масштабам в нынешнем году после произошедшего в телекоммуникационном секторе поглощения компанией "AT&T" мобильного оператора "T-Mobile USA" за $39 млрд.

Обе сливающиеся компании - и "Express Scripts" и "Medco" - поставляют гражданам рецептурные препараты. Их работа заключается в оптовом размещении заказов и покупке медикаментов у производителей с целью последующего распределения их по аптекам, корпорациям и госструктурам, что позволяет тем экономить. Также компании администрируют распределение льгот на лекарства и управляют рассылками фармацевтических препаратов, заказанных гражданами по почте.

"Express Scripts" и "Medco" помогают своим клиентам оптимизировать стоимость лечения, подбирая вместо дорогих лекарств их дешевые аналоги, а также напоминают пациентам о необходимости своевременно принимать медикаменты во избежание затратных осложнений.

По условиям соглашения, получившего вчера одобрение советов директоров обеих компаний, "Express Scripts" выплатит $71,36 за каждую акцию "Medco", что на 28% выше, чем они стоили на момент закрытия торгов 20 июля. Часть суммы будет выплачена наличными и часть - путем обмена акций. После завершения сделки нынешние собственники "Express Scripts" будут контролировать около 59% объединенной компании, а акционеры Medco - 41%.

Данное слияние оказалось неожиданным для экспертов. Medco являлся лидером рынка, генерировавшим около $66 млрд. выручки в год, его ближайшим конкурентом являлась компания "CVS Caremark" с $48 млрд., тогда как Express Scripts мог похвастаться лишь оборотом в $45 млрд.

По словам экспертов, слияние "Express Scripts" и "Medco Health" отражает изменения, происходящие в секторе здравоохранения, и попытку приспособиться к ним. Покупка "Medco" позволит "Express Scripts" обойти "CVS Caremark Corp.", позиции которой существенно укрепились после ряда проведенных поглощений.

24tv.ua