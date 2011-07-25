ООН предлагают распространить политику национального счастья

Бутан предложил вынести на повестку дня ООН обсуждение распространения политики национального счастья.

На этой неделе Генеральная ассамблея ООН приняла юридически не обязывающую резолюцию, согласно которой счастье должно стать "показателем развития страны", передает Би-Би-Си.

Посол Бутана при ООН Лхату ВАНГЧУК заявил, что следующий шаг со стороны его государства будет направлен на то, чтобы помочь членам ООН понять эту концепцию. Бутанский дипломат признал, что когда 10 месяцев назад его страна начала продвигать резолюцию, многие отнеслись к этой затее скептически. Однако в итоге предложение было выдвинуто сразу 66 странами, включая Великобританию, которые присоединились к бутанской идее.

Идея, изложенная в резолюции, базируется на принятой в Бутане модели Валового национального счастья, которая подразумевает измерения качества жизни в балансе между материальным и духовным.

Резолюция призывает другие страны разработать собственные методы измерения счастья и представить их ООН.

"Наша изначальная идея была донести концепцию счастья до сознания членов ООН, потому что мы знаем, что показатели ВВП не отвечают нуждам людей", – заявил Л.ВАНГЧУК.

По словам бутанского посла, войны и международные споры не отражают уровень счастья или несчастья народа, а вызваны лишь личными интересами и эго лидеров.

Л.ВАНГЧУК соглашается, что такой подход – утопия, но говорит, что "если у вас нет мечты, то вам не к чему стремиться".

Сама концепция валового национального счастья в Бутане возникла полуслучайно. Однажды король, отвечая на вопрос, касавшийся оценок экономического развития, отметил, что показатели ВВП не отражают реального положения народа, и его страна больше озабочена показателем валового счастья. С тех пор в гималайском королевстве провели несколько международных конференций по принципам подсчета ВНС, но единого мнения относительно эффективности этой концепции нет даже в Бутане.

Бутан является последним буддистским королевством на Земле.