Чем опасны кремы с коллагеном

Проведение научной экспертизы опровергнуло рекламу «коллагена». В свете этих событий, совсем не хочется переплачивать за продукт, который может оказаться не только бесполезным, но и вредным. Дело в том, что многие известные косметические компании добавляют в средства по уходу за кожей животный коллаген, который производится из птичьих лапок и коровьих шкур. Безусловно, такой «белок» является чужеродным и может навредить нежной коже лица. Человеческие клетки не готовы принять «инородца» и всячески сопротивляются. Покупательницы стали опасаться вируса «коровьего бешенства», который может сказаться на таких белковых препаратах животного происхождения.

Растительный коллаген. Миф или реальность?

Неужели нет альтернативы, и мечта о гладкой коже так и останется мечтой? Существует альтернатива в виде растительного коллагена. Безусловно, позволить себе такие высокие технологии может только косметическая компания с большими возможностями – так утверждают авторитетные производители. И новый виток приобретает реклама так называемого «морского» коллагена.

Все эти утверждения являются еще одним красивым рекламным мифом, которые создали продавцы косметики и креативные рекламщики, лоббирующие интересы фирм-производителей.

Ученые Московской государственной академии биотехнологии им. К. И. Скрябина полагают, что все-таки возможна частичная корректировка процесса, связанная с коллагеном, получаемым особым способом генной инженерии. Но пока не очень хочется быть «лабораторной мышью».

Поэтому, российские ученые поддерживают британских коллег, обвиняя рекламщиков в недостоверности информации. А милым женщинам хочется посоветовать научиться стимулировать свой собственный коллаген. А это употребление главных витаминов – А, С и Е. Недаром большинство прекрасных дам стали предпочитать косметику натурального происхождения, сделанную собственными руками.

ladyhealth.com.ua