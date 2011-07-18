Груша спасет почки

В народе грушу считали святым деревом. А в некоторых странах у часовен Богородицы и по сей день сажают грушу. Люди верят, что когда Дева Мария спускается на землю, отдыхает под этим деревом.

Наделяли грушу и магической силой, например, чтобы обеспечить себе благополучие и здоровье на целый год, на праздник Ивана Купала следует пролезть через венок, сплетенный из веток груши. И груша - не только магическое дерево, имеет она и лечебную силу.

В плодах груши есть антибиотик арбутин, который уничтожает микробы. Антимикробное действие груш влияет на кишечную флору и на микробы, вызывающие воспаление мочевого пузыря и почек.

Компот из груш - понижает температуру. А эфирные масла, которые сдержатся в соке груш, делают ее плоды хорошим мочегонным средством.

Упоминания о груше впервые встречаются в древних китайских одах. В Китае ее считали символом долголетия. Ведь груша - это жизнестойкое и долговечное дерево. И китайцы не только воспевали грушу в стихах, но и проделали огромную работу по ее селекции. Так на свет появилось много сортов вкусного сочного фрукта.

w2w.com.ua