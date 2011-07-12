В Болгарии - массовое отравление украинских детей

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Киев. 12 июля. УНИАН. На болгарском курорте отравились и попали в больницу дети из Украины, сообщает газета «Сегодня».

Массовое отравление произошло в международном детском лагере «Друзья», что в городе Китен.

«В воскресенье дети, которые жили в отеле «Грин Парк», почувствовали резкое недомогание. У них была рвота, понос и высокая температура. Сразу вызвали скорую, некоторых пришлось госпитализировать. Среди пострадавших — 10 украинских детей, еще 26 россиян, — сообщили изданию в лагере. — Сейчас местная санэпидемслужба устанавливает, что стало причиной отравлений. Все заезды в тот корпус пока отменены».

В интернете уже появилась информация, что предварительная причина ЧП — загрязнение водогона сточными водами. Версию, что это может быть кишечная палочка Е.сoli, пока не обсуждают.

Руководителем группы украинских детей, которая осталась с ними в больнице, сообщила, что дети уже выздоравливают. «Сейчас здоровье детей пошло на поправку, обещают сегодня выписать. Но еще наблюдают за их состоянием. Возможно, придется еще день побыть под присмотром врачей, — сказала она. — Кстати, взрослые практически не пострадали. Говорят, что причиной стала грязная вода».

Другая группа в составе 15 детей уже возвращается в Украину. «В нашей группе пятеро почувствовали недомогание, но только 13-летнему Диме стало серьезно плохо. Его сильно рвало, — сообщила руководитель группы. — Скорая в воскресенье вечером поставила мальчику капельницу, на утро ему стало уже лучше, и отпустила».