Сырой чеснок - враг герпеса и грибка

Свежий сырой чеснок помогает справиться со многими микробами, включая возбудителей герпеса, обычной простуды, гриппа, ветрянки, кожных заболеваний, болезней горла, холеры, грибков и глистов. Вы можете применять сок свежего чеснока в качестве наружного средства или принимать его внутрь (2— 3 зубчика, можно в измельченном виде, в качестве добавки к салату, супу и т. п.).

Чеснок также активизирует иммунную систему и помогает организму справляться с хроническими и острыми недугами. С этой целью можно принимать чеснок в любом виде, в том числе и в виде препаратов, изготовленных из него.

Чеснок также способствует понижению уровня холистерола в крови. Пока у медиков нет полной уверенности, что в этом отношении препараты не уступают свежему чесноку.

Несмотря на несомненную популярность чеснока, некоторым людям его употреблять противопоказано. Около 5 процентов населения страдает расстройством печени, при котором некоторые компоненты чеснока вызывают тошноту.

В отношении действия чеснока на флору кишечника медицина не выработала пока единого мнения. Однако логично предположить, что в силу такого сильного антибактериального действия, которым обладает чеснок, он способен уничтожать и часть полезной флоры кишечника. Поэтому наряду с чесноком рекомендуется употреблять препараты с лактобациллами или есть йогурт, который также их содержит. Чтобы защитить желудочно-кишечный тракт, не ешьте чеснок на пустой желудок. После употребления чеснока рекомендуется пожевать свежую зелень петрушки, которая помогает уменьшить неприятный запах.

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