В России больше не будет “безопасных” абортов

Госдума РФ запретила называть в рекламе аборты безопасными. Соответствующие поправки в закон “О рекламе” депутаты приняли в третьем чтении в пятницу, 1 июля.

Согласно документу, рекламу абортов должно будет сопровождать предупреждение о возможном наступлении бесплодия, а также других угрожающих здоровью последствий этой процедуры. При этом новый закон ограничивает минимальный размер такого предупреждения 10 процентами рекламной площади.

Один из авторов законодательной инициативы депутат Виктор Звагельский отметил, что медучреждения заинтересованы в рекламе абортов, так как это “всего лишь бизнес, за который они получают деньги”. Принятый Госдумой закон запрещает включать в состав рекламных материалов утверждения о безопасности услуг по искусственному прерыванию беременности. Первый заместитель главы фракции “Единая Россия” Татьяна Яковлева заявила, что каждая пятая смерть беременной женщины в стране является результатом аборта.

По данным Росстата, число абортов в России неуклонно сокращается на протяжении более 40 лет. Наиболее быстрые темпы снижения были зафиксированы с появлением в стране удобных и доступных контрацептивов. В частности, с 1992 по 2009 год число искусственных прерываний беременности снизилось вдвое и составило 1,292 миллиона процедур. При этом российские показатели материнской смертности находятся на уровне развитых стран - в 2010 году зафиксировано 295 материнских смертей или 16,5 случая на 100 тысяч родившихся живыми.

mama.ru