Китаянка поймала упавшего с десятого этажа ребенка
Полагалась на материнский инстинкт
Жительница Китая спасла жизнь двухлетней девочке, которая выпала из окна квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома.
Как пишет China Daily, инцидент произошел днем в субботу, 2 июля, в городе Ханчжоу, сообщает Лента.ру.
31-летняя У Цзюйпин как раз вышла из дома, когда ребенок выпал из окна - девочка по имени ЧЖАН Фаньгуй ползала по подоконнику, пока ее бабушки, которая сидела с ней, не было в комнате, и в итоге сорвалась. Увидев падающую девочку, женщина бросилась на помощь, вытянув руки, чтобы поймать ее.
ЧЖАН Фаньгуй упала прямо на руки У Цзюйпин, что спасло ее от смерти. Однако, так как высота падения была слишком велика, девочка все же получила несколько травм. У ребенка повреждены легкие, желудочно-кишечный тракт и мозг. В настоящее время девочка находится в больнице, где восстанавливается после падения.
Спасительница ЧЖАН Фаньгуй получила множественные переломы левой руки и также находится на лечении. По мнению врачей, на полное выздоровление у женщины может уйти около полугода.
Комментируя свой поступок, китаянка заявила, что когда она бросилась спасать упавшую с десятого этажа девочку, она думала о своем семимесячном сыне.
"Я действовала, полагаясь на материнский инстинкт. Я знаю, как трудно произвести ребенка на свет, и я просто не могла допустить того, чтобы на моих глазах погибло дитя", - отметила У Цзюйпин.