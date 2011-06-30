В Китае из-за проливных дождей эвакуированы 16 тыс. человек

Свыше 16 тыс. жителей южно-китайской провинции Гуандун вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся в регионе несколько дней проливных дождей.

Как передает РИА «Новости», по информации провинциального телевидения, мощные осадки не прекращаются со вторника. В результате ливней затоплены сотни домов, улицы превратились в каналы, по которым люди передвигаются по пояс в воде.

По информации местного управления по контролю паводков, к настоящему времени свои дома временно покинули свыше 16 тыс. человек. Наиболее сильно стихия ударила по городам Янцзян и Тайшань провинции Гуандун.

Осадки также продолжаются в китайских провинциях Фуцзянь и Гуанси-Чжуанском автономном районе, аналогичные кадры затопления в результате проливного дождя приходят из провинции Хунань в центральном Китае. Сотни автомобилей на улицах административного центра этой провинции городе Чанша оказались затопленными прямо во время движения. Водители, как видно в репортаже центрального телевидения Китая, покидают обездвиженные машины вплавь.