Шансы умереть от пирсинга выше, чем от рака

Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины в результате масштабного исследования выяснили, что около 30 процентов людей, которые сделали себе пирсинг, в будущем имели проблемы со здоровьем разной степени сложности, в том числе, заражение крови и кровотечение.

15 процентов из тех, кто решил украсить свое тело таким образом, пришлось в скором времени обратиться в больницу. Это связано также с таким фактором, что 10 процентов делали пирсинг у аматоров. 50 процентов из тех, кто прокалывал язык, 45 процентов – гениталии, 38 процентов – соски, имели медицинские проблемы в связи с этой процедурой, пишет портал SiteUA.

Специалисты советуют: прежде чем решиться на эту процедуру, уделите главное внимание тому, соблюдаются ли правила гигиены в салоне.

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