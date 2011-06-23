Как убрать второй подбородок

Эта гимнастика занимает всего 10 минут в день, а результат можно увидеть уже через неделю. Упражнения можно делать когда и где угодно – за просмотром телевизора, за готовкой пищи, но лучше в одиночестве, иначе ваши домочадцы умрут от смеха, наблюдая за вашими гримасами.

1. Мысленно представьте, что к вашему подбородку подвешен груз. Поднимая подбородок, напрягайте мышцы шеи.

2. Напрячь мышцы шеи, затем расслабить. В каждом положении – задержать на несколько секунд.

3. Запрокинуть голову назад и нижнюю губу вытянуть вперед. Выдержать несколько секунд, опустить голову и расслабиться.

Чтобы лоб не бороздили морщины.

1. Напрягая мышцы лба, то хмуриться, то высоко подымать брови.

2. Сцепить пальцы рук и положить на лоб над бровями, брови при этом поднимать наверх и задерживать на несколько секунд.

Гимнастика для лица: универсальные упражнения:

1. «Поза льва» – широко открыть рот, высунуть язык и тянуть его к подбородку, словно показываете горло врачу. Сохранять такое положение несколько секунд.

2. Надавливать пальцами на отдельные мышцы лица – височные, надбровные, щек, подбородка и т. д.

Такую гимнастику рекомендуется выполнять 3-4 раза в день. Тогда мышцы лица станут упругими, кровообращение улучшится. Но даже если у вас хватит времени на 1-2 раза в день, то все равно результат быстро будет «налицо».

realt.ua