Кому клубнику есть нельзя

Не стоит подаваться соблазну откушать любимого десерта, людям страдающим язвенной болезнью или гастритами, так как семена клубники сильно раздражают слизистую желудка. Людям с болезнями суставов также не рекомендуется увлечение этой ягодой, это усугубит проблему подагрических болей. Следует быть осторожнее людям принимающим препараты от высокого артериального давления на основе энаприла. Клубника с энаприлом – большая нагрузка на почки. Клубника имеет пористую структуру, поэтому подобно «сотам» накапливает пыльцу, именно это и вызывает аллергию.

Как сохранить клубнику1. Свежую клубнику нужно класть на бумажные полотенце в один ряд, не соприкасая ягоды. Сверху накрыть бумагой и выкладывать следующий ряд. 2. Можно сделать пюре из клубники, залить его в формочки для льда. Добавлять такой клубничный лед можно куда угодно - в чай, в выпечку, компоты, в мороженое, обтирать им лицо. 3. Клубнику на зиму лучше замораживать порезанной. Сухие ягоды разрезают пополам или на 4 части, укладывают слоями в пластиковые контейнеры (можно и в пакетики, но в контейнере ягоды не мнутся), каждый слой слегка посыпают сахаром (так ягоды меньше слипаются). Зимой можно использовать в выпечку, творог, сметану, добавлять в кефир и молочные коктейли.

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