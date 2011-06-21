Идеальное средство от бессонницы

В ходе недавнего опыта, ученые обнаружили эффективное и простое средство, которое поможет женщинам быстро заснуть. Чтобы сон был здоровым и крепким, барышням рекомендуется прикладывать к затылку холодные предметы. Идеальный вариант — обычная грелка, заполненная ледяной водой. Если понизить температуру мозга, это поможет женщине заснуть. Такой метод позволит спать всю ночь, не отвлекаясь на различного рода шум. Подобное открытие может оказаться эффективнее любого снотворного.

Эксперимент, проведенный Эриком Нофцингером, ведущим специалистом питсбургского университета, поможет докторам разобраться в причинах бессонницы своих пациенток. В лечении применяется абсолютно безвредный метод, не требующий дополнительного приема лекарственных препаратов. Такая процедура занимает всего несколько минут и не представляет угрозы для женского здоровья.

При изучении причин беспокойного сна, специалисты заметили, что в женском мозге происходит необычный обмен веществ, замедляющих процесс засыпания. Все двенадцать барышень, принявших участие в опыте, жаловались докторам на то, что изо дня в день им приходится долгое время ворочаться в постели, прежде чем уснуть. На протяжении ночи их сон бывает чутким и неспокойным. Всем пациенткам сделали холодные компрессы, после чего они быстро погрузились в объятия Морфея.

newsland.ru