Среди выживших в катастрофе Ту-134 в России - двое детей

Среди выживших в катастрофе самолета Ту-134 под Петрозаводском - двое детей, сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении информации МЧС России.

"В списке пострадавших - 9-летний Антон Терехин и его 14-летняя сестра Анастасия. Среди выживших и их мама - Оксана Терхина. Они жители Южно-Сахалинска", - уточнили в ведомстве.

Всего в больнице находятся восемь человек. Госпитализированы также Анна Назарова из Сегежа, Владимир Степанов из Москвы, москвич Сергей Бельгесов и жительница Кондопоги Александра Каргополова и стюардесса Юлия Скворцова.

"Из 43 пассажиров, находившихся на борту, был один гражданин Швеции, один - Нидерландов и два гражданина Украины", - сказал собеседник агентства. Согласно обнародованному уточненному списку МЧС, самолетом также следовала, предположительно, семья из четырех человек, у которых было двойное гражданство - РФ и США. "Все иностранцы значатся в списке погибших", - отметили в МЧС.

Кроме этого, на борту разбившегося самолета были 12 человек из Москвы, четверо - из Московской области, пятеро - из Петрозаводска, четверо - из районов Карелии, один - из Самары, трое - из Южно-Сахалинска, по одному жителю Томска, Омска, Иваново, Нижнего Новгорода и двое - из Волгограда.

"В экипаж входили девять человек, все они москвичи", - сообщили в МЧС.

Список пассажиров и экипажа опубликован на сайте МЧС России.

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