Древнеримская диета

Британские ученые, участвующие в проекте по сохранению Геркуланума (Herculaneum Conservation Project), выяснили, чем питались и чем болели жители Римской империи 2 тыс. лет назад, изучив сохранившиеся человеческие экскременты в древней канализации под городом. В процессе исследования ученые были вынуждены перелопатить 750 мешков этих экскрементов.

Геркуланум - это одно из поселений рядом с Помпеей, также пострадавших от извержения Везувия в 79 году. Раскопки позволили обнаружить тоннель длиной 86 м, в котором находится самая большая «залежь» человеческих экскрементов из тех, что археологи когда-либо находили в Римской империи.

Анализ экскрементов в сопоставлении со зданиями над канализацией позволил узнать многое о жизни древних римлян в этом городе, передает ИА «Казах-Зерно».

Исследование показало, что жители города ели в больших количествах овощи и фрукты, фиги, оливки, а также рыбу, морских ежей и яйца, кроме того, ученые обнаружили, что некоторые из горожан страдали от бактериальных инфекций. Помимо фекалий ученые обнаружили в канализации ряд глиняных изделий, лампу, 60 монет, ожерелье и даже золотое кольцо с полудрагоценным камнем.

Надо заметить, что экскременты часто дают ученым ответы на вопросы о прошлом, на которые не может ответить ничто другое. К примеру, несколько лет назад ученые под руководством Денниса Дженкинса (Dennis Jenkins), Орегонский университет (University of Oregon), США, обнаружили окаменелые экскременты, которые могут помочь определить, как и когда первые люди оказались в Америке. Анализ показал, что образцы принадлежат людям, жившим более 14 тыс. лет назад, то есть еще до культуры Кловис.

Культурой Кловис называется индейская культура каменного века, распространенная на территории Северной и Центральной Америки около 13 тыс. лет назад. Согласно данным генетического анализа, эти люди были похожи на аборигенов Сибири и Восточной Азии, что говорит в пользу предположения о заселении Америки из Сибири. Однако наука еще не имеет определенного ответа вопрос о том, были ли люди в Америке до людей Кловис.

newsland.ru