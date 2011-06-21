Клубника отбеливает зубы

Ученые выяснили, что любимая всеми сладкая ягода клубника оказывает отбеливающее действие на зубную эмаль.

Теперь не нужно тратить огромные деньги на искусственное отбеливание в клинике, достаточно просто насладиться этой прекрасной ягодой.

Секрет ее возможности скрывается в яблочной кислоте, которая очищает зубную эмаль от верхнего слоя.

Но не нужно переусердствовать. Врачи советуют не есть сладкую и полезную ягоду слишком часто, иначе она может нанести огромный ущерб вашим зубам, полностью разрушив эмаль зуба.

По словам специалистов, в клубнике содержится большое количество витаминов. Ягода является очень полезной и благотворно влияет на весь организм. Медики рекомендуют в небольших количествах и ежедневно употреблять в пищу клубнику. Полезные ягоды используют при приготовлении разнообразных блюд.

receptkulinar.ru