На фестивале в Эстонии отравились сотни панков

В Эстонии на прошедшем в минувшие выходные фестивале панк-песни несколько сотен человек получили пищевое отравление и были госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет newsru.ua.

"Я думаю, что это связано с ошибкой при обращении с продуктами питания. Откуда она возникла, в случаях с пищевыми отравлениями определить очень трудно", - заявила газете советник по эпидемиологии департамента по здравоохранению Кууло Кутсар.

Издание отмечает, что признаки отравления отмечались как у представителей творческих коллективов, так и у зрителей. В связи с происшествием подано заявление в ветеринарно-продовольственный департамент. Его сотрудники пока еще не определили источник заражения.

Всего на фестивале присутствовали около 2 тысяч человек, из которых около 1 700 воспользовались услугами местных точек питания.