В Китае из-за ливней и наводнений эвакуированы 55 тыс. человек

Ливневые дожди, обрушившиеся в ночь на вторник на ряд провинций КНР, привели к новым наводнениям, срочно эвакуированы 55 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Из-за сильных дождей уровень воды в местной реке повысился на пять метров, из города Сяньнин в провинции Хубэй эвакуированы 53 тысячи человек. Кроме того, в провинции Гуйчжоу ливни и наводнения заставили провести эвакуацию 2,7 тысячи человек. Вечером понедельника и во вторник три жителя Гуйчжоу погибли от ударов молнии. В Автономном районе Внутренняя Монголия в результате ливней и сильного града в ночь на вторник погибли четыре человека и более тысячи сельскохозяйственных животных.

Сильнейшие ливни впервые обрушились на ряд провинций центрального Китая на прошлой неделе. По состоянию на вечер понедельника, жертвами вызванных ими наводнений и оползней уже стали 105 человек, 63 человека пропали без вести.

В ряде регионов уже поставлены исторические рекорды по осадкам. Например, ливень, обрушившийся на прошлой неделе на город Юэян в провинции Хунань, является сильнейшим за 300 лет ведения записей. Он унес жизни 29 человек, 20 пропали без вести.

По оценке китайских метеорологов, ливни продолжатся как минимум до пятницы.