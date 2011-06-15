Опасные сигналы щитовидки, которые нельзя игнорировать
09:19, 15 июня 2011Зарубежные новости
2
Раздражительность, усталость...
Перепады настроения без видимой причины, раздражительность, сонливость и постоянная необоснованная усталость могут говорить о проблемах со щитовидной железой
Особенно это актуально для женщин в период менопаузы, когда происходит гормональная перестройка организма.
Гормональная перестройка делает щитовидную железу очень чувствительной к воздействию стрессов, инфекций, дефициту или преизбытку йода. Происходит патологическая выработка антител против здоровых клеток.
Эндокринологи отмечают, что сигналы организма о сбоях в работе щитовидки настолько разнообразны, что многие легкомысленно могут списывать их на возраст и стресс, хотя это ошибочно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter