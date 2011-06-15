Опасные сигналы щитовидки, которые нельзя игнорировать

Перепады настроения без видимой причины, раздражительность, сонливость и постоянная необоснованная усталость могут говорить о проблемах со щитовидной железой

Особенно это актуально для женщин в период менопаузы, когда происходит гормональная перестройка организма.

Гормональная перестройка делает щитовидную железу очень чувствительной к воздействию стрессов, инфекций, дефициту или преизбытку йода. Происходит патологическая выработка антител против здоровых клеток.

Эндокринологи отмечают, что сигналы организма о сбоях в работе щитовидки настолько разнообразны, что многие легкомысленно могут списывать их на возраст и стресс, хотя это ошибочно.

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