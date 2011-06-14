Еврокомиссия усилит защиту врачей от электромагнитного излучения

Европейская комиссия выступает за усиление защиты работников от электромагнитного излучения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в проекте Директивы, утвержденном Комиссией сегодня.

Проект, в частности, предполагает усиление защиты врачей, предоставляющих пациентам услуги МРТ-исследований, людей, работающих с радарами, сварочными агрегатами и ремонтирующих линии электропередач.

Документом предполагается ввести новые предельные нормы облучения.

Кроме того, Комиссия предлагает обязать работодателей предоставлять работникам всю необходимую информацию об электромагнитных излучениях, проводить тренинги по оценке рисков, а также принимать меры по сокращению такого облучения на рабочих местах.

Проект Директивы будет передан на рассмотрение Европарламенту и Совету ЕС.