Власти Германии сообщили о новых смертях от кишечной инфекции

В Германии зафиксированы еще два случая гибели от острой кишечной инфекции, сообщает CNN в среду, 8 июня. Таким образом, общее число погибших в ФРГ достигло 24 человек, еще один смертельный случай был зафиксирован в Швеции.

Вспышка острой кишечной инфекции возникла в Германии в начале мая. Удалось установить, что эпидемию вызвал высокопатогенный штамм энтерогеморрагической кишечной палочки (ЭГКП).

Источник заражения ЭГКП пока не выявлен. Первоначально источником заражения сочли огурцы из Испании, однако эта информация не подтвердилась, напоминает Лента.ру. Позже было выдвинуто предположение, что кишечная палочка содержалась в сое, выращенной на одной из немецких ферм, однако и эта версия была признана несостоятельной.

Из-за вспышки кишечной инфекции европейские производители сельхозпродукции, в первую очередь из Испании, понесли многомиллионные убытки. Некоторые страны ввели запрет на импорт свежих овощей из Испании и Германии, а Россия со 2 июня запретила ввоз овощей из всех стран Евросоюза. Кроме того, резко снизился спрос на овощи и в самой Европе.

Евросоюз 8 июня объявил о готовности выделить 210 миллионов евро на выплаты компенсаций производителям сельхозпродукции, несущим убытки из-за эпидемии. Однако окончательный размер компенсации странам ЕС еще предстоит согласовать. Только Испания оценивает потери своих производителей сельхозпродукции в 400 миллионов евро. Фермеры из Бельгии, Франции, Нидерландов и Германии также заявляют о многомиллионных убытках.