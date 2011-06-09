Что вылечит гомассио
Компонентов должно быть 7
Гомассио - это специальная приправа, которая готовится из пряностей с добавлением соли.
Рецепт на 0,5-литровую банку:
Семя льна — 2 аптечные пачки по 100 г.
Семя укропа — 1 столовая ложка.
Семя кориандра — 1 стол, ложка.
Семя тмина — 1 стол, ложка.
Лавровый лист — 3 листика.
Душистая гвоздика — 3 штучки.
Просеянная через сито каменная (или морская) соль — 1 — 2 чайных ложечки (брать по вкусу).
Все составляющие, кроме соли, размолоть на кофемолке небольшими порциями, ссыпать в глубокую тарелку или эмалированную кастрюльку, добавить соль, хорошо перемешать и высыпать в 0,5-литровую банку, закрыв ее.
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды.
Очищает желудок, печень, кровь, нейтрализует кислотность крови. Компонентов в гомассио должно быть семь (7)!