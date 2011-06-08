Механизм "материнского проклятия" связан с мужским бесплодием

Биологи из Университета Монаша (Австралия) и Университета Уппсалы (Швеция) обнаружили первые реальные свидетельства «материнского проклятия» и его связь с мужским бесплодием, вызванным генетическими мутациями в митохондрии, передает Compulenta со ссылкой на Medical Express.

Все животные имеют два генома — ядерный и митохондриальный, которые работают вместе, однако наследуются по-разному. Ядерный геном передаётся от обоих родителей, а митохондриальный — от матери. Как следствие, митохондрия, переданная мужчине, оказывается в эволюционном тупике. Но мужчина может получить и изменения в митохондриальных генах, которые способны негативно отразиться на здоровье. Именно это и называется «материнским проклятием».

В ходе исследования специалисты выделили митохондриальную ДНК у плодовых мушек из пяти разных стран и перенесли её группе мушек, имевших идентичные ядерные геномы. Изменения митохондриальных геномов у самок затронули только семь генов, зато у самцов — 1 172 гена, включая 300 тех, что в основном воздействуют на яички или на железы, вырабатывающие сперму.

Поскольку геном плодовых мушек очень похож на человеческий, такая же мутация может быть связана с бесплодием у мужчин, подытоживают учёные.

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