Агрессивная африканская бактерия изменила "мирную" кишечную палочку

Опасная кишечная инфекция попала в Европу из Центральной Африки, утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Они подтвердили, что агрессивная африканская бактерия соединилась с известной ранее в Германии кишечной палочкой, образовав новый штамм E.coli, сообщает «5 канал».

Медики из клиник Гамбурга вместе с китайскими учеными расшифровали геном нового штамма кишечной палочки. Они надеются, что в ближайшее время удастся разработать лекарство.