Антистрессовый коктейль

Сок 3-х"лимонов или 1 чайная ложка лимонной кислоты, 250 граммов меда, 1 чайная ложка аптечной настойки мяты перечной, 1 литр талой воды. Можно воду и не талую, но обеззараженную обязательно! Фильтр, кипячение, серебряная ложка, березовый уголек — что угодно, лишь бы чистая. Принимать 1 раз в день по 1 мл на 1 кг веса, но не более 30 мл (можно отмерять шприцом).

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