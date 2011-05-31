Чем полезен черный чай

Ученые обнаружили еще одно полезное свойство черного чая. Оказывается, одним из полезных свойств черного чая является его способность предотвращать развитие сахарного диабета.

Ученые советуют при употреблении в пищу сладостей, особенно детьми и подростками, запивать их именно черным чаем. Не следует давать чай маленьким детям, до 5-6 лет.

При запивании сладкого черным чаем снижается риск пагубного воздействия сахара на организм, так как полезные свойства черного чая помогают усвоению сладких блюд.

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