Чем полезен черный чай
09:07, 31 мая 2011Зарубежные новости
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Предотвращает сахарный диабет
Ученые обнаружили еще одно полезное свойство черного чая. Оказывается, одним из полезных свойств черного чая является его способность предотвращать развитие сахарного диабета.
Ученые советуют при употреблении в пищу сладостей, особенно детьми и подростками, запивать их именно черным чаем. Не следует давать чай маленьким детям, до 5-6 лет.
При запивании сладкого черным чаем снижается риск пагубного воздействия сахара на организм, так как полезные свойства черного чая помогают усвоению сладких блюд.
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