В Башкирии начали рваться снаряды на арсенале боеприпасов

В Башкирии в результате пожара начали детонировать снаряды на 99-м арсенале артиллерийских боеприпасов.

Как сообщает NEWSru, локализовать огонь пока не удается. Уже поступают данные о пострадавших. Военных и жителей близлежащего поселка эвакуировали из опасной зоны, идет эвакуация двух других поселков.

По информации источника в МЧС России, эвакуируют жителей самого близкого поселка Урман - это около 2,5 тысяч человек, а также жителей Кутеевки и Улу-Теляка. В общей сложности количество эвакуированных составит 6 тысяч.

Озвучены две различные версии ЧП на армейской базе у населенного пункта Урман Иглинского района. По официальному сообщению, произошло самопроизвольное возгорание, по неофициальным данным - огонь перекинулся на военный объект из-за лесного пожара неподалеку.

По данным ИТАР-ТАСС, под взорвавшимся арсеналом, предположительно, находятся мощные подземные хранилища боевых зарядов.