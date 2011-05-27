Как убрать живот при помощи обертывания

Если по какой-то причине вы не можете посетить салон красоты, то обертывание можно сделать и в домашних условиях.

Избавиться от 3 см на талии можно при теплом влажном обертывании. В тазик накапайте по 10 капель аромамасел розмарина, герани и лаванды, влейте колпачок любого масла для ванны или 3 столовые ложки молока. Добавьте немного теплой воды и в этом растворе намочите льняной платок. Отжав, приложите его на живот, а сверху - слой компрессной бумаги. Туго обмотайтесь сухим теплым платком и держите «обертку» 3 минуты.

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