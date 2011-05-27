Изделия из пластика содержат опасные токсичные вещества

Многие изделия из пластика содержат опасные химикаты, которые могут негативно влиять на окружающую среду, а также отражаться на здоровье. Об этом свидетельствуют многочисленные научные данные.

Так шведские учёные из Университета Гётеборга протестировали различные пластиковые изделия и обнаружили, что треть из них содержат токсичные вещества, в том числе пять из проверенных товаров предназначались для детей. Специалисты убеждены, что необходимо срочно искать безопасную альтернативу пластику для производства.

Между тем, несмотря на широкую озабоченность химическим составом пластмассы, её годовое производство удвоилось за последние 15 лет, достигнув 245 млн. тонн ещё в 2008 году. Пластические полимеры не считаются токсичными, но могут содержать остаточные химикаты, химические добавки и продукты распада. Пластмасса также усложняет проблемы избавления от бытовых отходов и служат одной из главных причин загрязнения окружающей среды.

Проанализированная в исследовании продукция была изготовлена из пластифицированного ПВХ или полиуретана, а также эпоксидных материалов и текстильных изделий из различных пластиковых волокон. Токсичность таких материалов в основном обусловлена жирорастворимыми органическими веществами. Примеры наиболее опасных пластических полимеров включали некоторые полиуретаны, полиакрилнитрилы, ПВХ, эпоксидные вещества и некоторые сополимеры стирола.

ami-tass.ru