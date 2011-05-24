Чем вредны желтые красители

По словам специалистов по здоровому питанию, с помощью нескольких красителей достигается аппетитный желтый цвет сдобной выпечки, конфет, крема.

Полезными и натуральными веществами являются куркума и бета-каротин. Кроме этих веществ широко применяется наиболее дешевый Е102.

По мнению специалистов, вещество способно вызывать аллергию, раздражения кожи, ухудшение зрения. Также у человека может появиться слабость, ухудшение настроения.

Американские ученые сообщили, что дешевое вещество тартразин препятствует усвоению витаминов. По словам специалистов, при покупке сдобных изделий необходимо обратить внимание на список ингредиентов, входящих в состав продуктов.

Диетологи не рекомендуют покупать продукты, содержащие тартразин, который является вредным веществом.

Специалисты советуют покупать натуральные продукты, в составе которых нет красителей и консервантов, которые вредны для здоровья человека.

receptkulinar.ru