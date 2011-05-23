В США в результате торнадо погибли около 30 человек

Около 30 человек погибли в результате торнадо в американском городе Джоплин, штат Миссури. Город частично разрушен. Нет электроснабжения и телефонной связи, передает Радио «Свобода».

Губернатор штата Миссури Джей НИКСОН объявил чрезвычайное положение и предупредил население, что в дальнейшем могут последовать новые ураганы.

В апреле в результате торнадо в южных штатах США погибли 350 человек.